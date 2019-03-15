مفتى الجمهورية: مصر تمتلك أداة دبلوماسية قوية استطاعت حماية مصالح الوطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، سامح شكري، وزيرَ الخارجية، والسفراء وجميع العاملين فى السلك الدبلوماسي المصري بمناسبة احتفال وزارة الخارجية بيوم الدبلوماسية المصرية، الذى يوافق الخامس عشر من شهر مارس من كل عام.

وأشاد مفتي الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم الجمعة، بالجهود الدبلوماسية المصرية فى بيان وتوضيح ما يحدث من نقلة حضارية مصرية إلى العالم الخارجي، والرد على الادعاءات المغلوطة وتصحيح الصورة الخاطئة التي دأب بعض أبواق الإعلام الدولي المشبوهة على الترويج لها، والعمل عل إيضاح الحقائق عن الوضع في مصر عبر تواصلها مع مختلف الدوائر الرسمية وغير الرسمية فى تلك الدول، ودورها الريادي فى مكافحة التطرف والإرهاب.

وأكد المفتي أنه يشعر بالفخر بأن دولته تمتلك أداة دبلوماسية قوية، استطاعت على مر العصور أن تحمى مصالح الوطن وتذود عنه المخاطر والأضرار، وأن تضع مصر في موقع دولي يليق بحضارتها ومكانتها الإقليمية والدولية، في ظل قيادة سياسية حكيمة.

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ودعا فضيلة المفتي جموعَ الشعب المصري بمناسبة هذه الذكرى الوطنية المهمة إلى توخى الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تسعى الجماعات والتنظيمات الإرهابية وأبواقها لترويجها خلال هذه الفترة من تاريخ الوطن، بهدف إحداث البَلبلة ونشر الفوضى فى المجتمع المصري.

كما دعا فضيلة المفتي كافة فئات الشعب المصري وأفراده إلى مساندة ودعم الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية فى تحسين صورة مصر فى الخارج ومواجهة المغالطات المنتشرة في صفحات ومنابر الإعلام الدولي، والعمل على الترويج السياحي والاقتصادي والاستثماري لمصر حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.