"الآثار" تنظم جولة لـ"ذوي القدرات الخاصة" داخل المتحف القبطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

ينظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل غدًا السبت، ورشة فنية للأطفال تحت عنوان "ارسم..افرح.. لون"، بالتعاون مع مكتبة عرب المحمدي وذلك في اطار تنمية التواصل المجتمعي لوزارة الآثار ومختلف فئات الجمهور وتنمية ورفع الوعي الأثري لديهم.

وقال الأثري ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف في تصريح له اليوم إن برنامج الورشة يبدأ بجولة داخل القصر للتعرف علي صاحبه ومؤسسه الأمير محمد علي ويليها البدء العملي في الورشة لرسم لوحات فنية مستوحاه من حديقة القصر.

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وفي سياق متصل نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير الآثار أمس زيارة لمجمع الأديان لمجموعة من الصم وضعاف السمع بالتعاون مع الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بهيئة قصور الثقافة.

وأشارت الدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة إلى أن الزيارة بدأت بجولة داخل المتحف القبطي للتعرف على أهم سمات ومعالم الفن القبطي من خلال الإيقونات والعملات وأهم القطع الفريدة التى يزخر بها المتحف ثم زيارة الكنيسة المعلقة.

واختتمت الزيارة بجولة داخل جامع عمرو بن العاص.