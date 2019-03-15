​"المشاط": يجب مواكبة الاتجاهات الحديثة لصناعة السياحة عالميا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة على أهمية مواكبة الاتجاهات الحديثة لصناعة السياحة عالميا والتي تعد أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيلكى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة مشيرة إلى أن هذا المحور من أهم أهدافه دعم وتمكين المرأة وتشجيع الحلول الابتكارية والرقمية في القطاع من خلال إشراك الشباب.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة اليوم خلال مشاركتها في افتتاح فعاليات منتدى الإبداع الاجتماعى في العالم العربى والذى تنظمه منظمة (أشوكا الوطن العربى) وستقوم المنظمة خلاله بإطلاق مبادرة أشوكا النسائية في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأضافت الوزيرة أن لهذا المنتدى أهمية كبيرة في استعراض وربط الحلول والتجارب الأكثر نجاحا لبعض الدول مع أفضل الابداعات لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات المحلية.

وأشارت الوزيرة إلى المنتدى الإقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة الذى سيعقد على هامش استضافة مصر للجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية في القاهرة يومى 24 و 25 مارس المقبل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء موضحة أن وزارة السياحة تنظم لأول مرة على هامش هذا المنتدى مسابقة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية للترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة بالتعاون مع منصة Rise up لرواد الاعمال.

كما قدمت الوزيرة التهنئة على إطلاقهم اليوم لمبادرة أشوكا النسائية (WISE) لزيادة قوة وتأثير المرأة من خلال المساواة بين الجنسين في ريادة الأعمال الاجتماعية مشيرة إلى أن التركيز على دور النساء والشباب عند معالجة القضايا الاجتماعية لا يقتصر فقط على خطط التنمية المحلية والدولية مثل استراتيجية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إنما يعد أمرا ضروريا لإيجاد حلول شاملة ومستدامة واكثر تنافسية.

وتحدثت الوزيرة عن الرؤية التي تتبناها الوزارة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، مستعرضة محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته في نوفمبر الماضي والذى يهدف إلى تغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية.

وأشارت إلى أن هدفها كوزيرة للسياحة أن يعمل فرد واحد على الأقل من كل أسرة مصرية بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع السياحة.

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها متمنية للحضور مؤتمرا ناجحًا مليء بالمناقشات المثمرة والشراكات الفعالة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة إيمان بيبرس المديرة الإقليمية لمنظمة أشوكا في العالم العربي، ونائبة رئيسة مجلس إدارة منظمة أشوكا العالمية إلى أن المحور الرئيسي للمنتدى هذا العام يأتي تحت شعار "من المحلية إلى العالمية ومن العالمية إلى المحلية"، موضحة أن الهدف الرئيسي للمنتدى هو دمج الرواد والقادة الاجتماعيين والمبدعين للتعاون معًا ونقل خبراتهم وتبادل أفكارهم لتغيير العالم.

وأوضحت أن المبادرة النسائية للريادة الاجتماعية" (WISE)لمنظمة أشوكا الدولية تعد برنامجا عالميا يتم تنفيذه من مكتب أشوكا الإقليمي في القاهرة وسيعمل على تمكين المرأة على كافة المستويات ليؤهلها أن تصبح رائدة اجتماعية قادرة على إحداث التغيير الأفضل بمجتمعها.

وقد شارك في الجلسة الدكتورة أوريليا فريك وزيرة الخارجية والثقافة والتعليم من دولة ليختنشتاين، والدكتورة إيمان بيبرس المديرة الإقليمية لمنظمة أشوكا في العالم العربي ونائبة رئيسة مجلس إدارة منظمة أشوكا العالمية، وعدد من رواد قطاع الأعمال والشركات، وبعض صانعى السياسات وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم والوطن العربي

جدير بالذكر أن منتدى الإبداع الاجتماعي في العالم العربي (AWSIF) لعام 2019 يعد بمثابة تبادل عالمي لنظريات التغيير الاجتماعي وهو أول منتدى قمة عالمي حول ريادة الأعمال الاجتماعية يعقد في الوطن العربي منذ عام 2011.

وتعتبر منظمة أشوكا واحدة من أكبر المنصات الرائدة في العالم لرواد الأعمال الاجتماعيين.