حدث في 8 ساعات| السيسي في توشكى.. وهجوم إرهابي على المصلين في نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم السبت، العديد من الأحداث سياسيًا، واجتماعيًا.

في الصباح، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمنطقة توشكى، كما توافد عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، للمشاركة في فعاليات انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

فجرًا.. جولة تفقدية للرئيس السيسي لعدة مشروعات في توشكى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم الجمعة، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمنطقة توشكى، تضمنت مشروعات مزارع التمور والقمح والعنب، فضلاً عن مزارع الأغنام، واطلع على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات وتطورات العمل الجارية بها من القائمين على التنفيذ.

أسوأ يوم في نيوزيلندا.. الهجوم المروع على مسجدين (تغطية خاصة)

استيقظ العالم صباح اليوم الجمعة على أخبار مُفعجة إذ شن مسلحون هجومًا على مسجدين في مدينة كرايستشيرش، الذي أسفر عن مقتل 49 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات من بينهم مواطن سعودي، كانوا يستعدون لأداء صلاة الجمعة.

أول تعليق من الأزهر على هجوم "مسجدي نيوزيلندا"

ندد الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالهجوم الإرهابي المروع الذي استهدف مسجدين في مدينة " كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، أثناء أداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

وحذر شيخ الأزهر في بيان اليوم من أن الهجوم يشكل مؤشرا خطيرا على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة "الإسلاموفوبيا" في العديد من بلدان أوروبا، حتى تلك التي كانت تعرف بالتعايش الراسخ بين سكانها.

أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا هجوم نيوزيلندا في الجامع الأزهر

أكد الشيخ محمد زكي، أمين عام اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف "سابقا"، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة على المصلين الأبرياء ببلدة "كرايست تشيرش"، في نيوزيلندا، هو عدوان آثم تستنكره كافة الأديان والأعراف ، وعدوان على حرمات الله.

بالصور| في السابعة صباحًا.. كامل الوزير يزور محطة مصر ويستقل قطار طنطا

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بمحطة مصر برمسيس، في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة؛ في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمستوى الخدمة المقدمة للركاب.

وحسب بيان، اليوم، بدأت الجولة بتفقد الوزير للصالة الرئيسية بمحطة مصر وأبدى بعض الملاحظات ووجه بالتعامل الفوري معها.

بالصور.. رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة

شهدت مناطق بالقاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، رياحًا شديدة محملة بالأتربة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من أن طقس اليوم الجمعة، قد يشهد تقلبات، تتمثل في رياح محملة بالأتربة، وأمطار.

"ملابس كاجوال وزرع نخلة".. 15 صورة لجولة السيسي في مزارع "توشكى"

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم الجمعة، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمنطقة توشكى، تضمنت مشروعات مزارع التمور والقمح والعنب، فضلاً عن مزارع الأغنام، واطلع على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات وتطورات العمل الجارية بها من القائمين على التنفيذ.

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، 15 صورة لوقائع الزيارة التفقدية التي أجراها الرئيس حيث ظهر السيسي، بملابس "كاجوال".

"عربات جولف للمسنين".. 4 تكليفات جديدة من "الوزير" لمسؤولي محطة مصر

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم، جولة تفقدية بمحطة مصر برمسيس، في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمستوى الخدمة المقدم للركاب.

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وأصدر الوزير، تكليفات جديدة خلال جولته بمحطة مصر، مؤكدًا أنه من حق الراكب الذي دفع قيمة التذكرة أن يرى خدمة متميزة.

رسوم ألف جنيه و3 استثناءات.. كل ما تريد معرفته عن "مخالفات البناء"

وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ثم يصدر رئيس الوزراء، اللائحة التنفيذية في غضون 3 أشهر من موافقة البرلمان، ليدخل حيز التنفيذ.

"الربيع ملوش أمان".. الأرصاد: تقلبات جوية مفاجئة اليوم وغدًا

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم وغدًا، يشهد الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل درجتين، مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية والشمالية الغربية وشمال وجنوب سيناء والدلتا وقد تمتد إلى محافظة القاهرة.

وأوضح عطا لمصراوي، أن سبب انخفاض درجات الحراراة وحدوث تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة يرجع إلى أن الفصول الانتقالية تتميز بالتغيرات الحادة والسريعة في درجات الحرارة، مضيفًا: "جو الربيع الذي بدأ مبكرًا متقلب وملوش أمان".

"عمومية الصحفيين": إحالة رؤساء الإدارات والتحرير للتأديب حال فصل الأعضاء تعسفيًا

قررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، إحالة رؤساء مجالس إدارات الصحف ورؤساء التحرير للتأديب حال فصل الصحفيين تعسفيًا.

ووافقت الجمعية، على اعتبار الفصل التعسفي خطا أحمر، ووافقت على مقترح بإلزام المؤسسات الصحفية بإرسال كشوف بأسماء المتدربين للنقابة لمعرفة المدة القانونية لعملهم، تمهيدا لقيدهم بالنقابة.

يوفر 6 آلاف فرصة عمل.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيفي لشباب الفيوم غدًا

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، غدًا السبت، فعاليات ملتقى التوظيف الأول لتشغيل الشباب تحت شعار "العمل شرف.. ومعا نستطيع لتحيا مصر"، وذلك بنادي قارون الرياضي، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، ووليد عبد الرحمن مدير مديرية القوي العاملة بالفيوم.

وقال الوزير، في بيان اليوم الجمعة، إن المديرية وفرت 6750 فرصة عمل في الملتقى من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها 10% لذوي القدرات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1500 جنيه والأقصى 3000 جنيه، وذلك من خلال 42 شركة.

"إطفاء الأنوار".. "البيئة" تحتفل بـ"ساعة الأرض" من العاصمة الإدارية 30 مارس

تحتفل وزارة البيئة يوم 30 مارس الجاري بساعة الأرض من العاصمة الإدارية الجديدة حيث سيتم إطفاء الأنوار من الساعة 8:30 حتى 9:30 مساء.

يذكر أن ساعة الأرض هي حدث عالمي سَنوي من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 حتى 9:30 مساء في توقيت الدولة المحلي في أحد أيام السبت بشهر مارس، لرفع الوعي

سلامة ينهي جدل "الجمع بين منصبين" ويعلن بدء التصويت في انتخابات الصحفيين

عرض عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، مقترح بشأن عدم جواز جمع نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بين مناصبهم بالنقابة ومنصب رسمي على اللجنة القانونية للنقابة.

وزيرة البيئة: عصر الرئيس السيسي شهد تمكينًا حقيقيًا للمرأة المصرية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المرأة المصرية حققت الكثير من الإنجازات فى مجال خدمة المجتمع والبيئة، لافتة إلى أن عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد تمكين حقيقى للمرأة المصرية حيث أعلن الرئيس السيسى عام 2017 عام المرأة المصرية وهناك 8 وزيرات بالحكومة المصرية و90 نائبة بالبرلمان و66 قاضية وعدد من المحافظين السيدات.

"أخذنا حقنا".. "القوى العاملة" تعلن فض إضراب 1200 مصري بإيطاليا- صور

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، نجح في فض اضراب عمال شركة (Grupo Faro) لإلحاق العمالة بالمنشآت التجارية والصناعية بجميع أنحاء إيطاليا، ومن أهم تلك المنشآت محلات (ZARA) الشهيرة.

رئيس "انتخابات الصحفيين" يعلن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية

أعلن جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية والبالغ ٢١٧٥ صحفيا.