أول تعليق من البابا تواضروس على هجوم مسجدي نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلي رأسها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجدين صباح اليوم بمدينة "كرايست تشيرش" بجنوب نيوزيلندا وأزهق عشرات من أرواح المصلين.

وأضاف بيان للكنيسة الأرثوذكسية اليوم الجمعة: "نرفض بشدة كل أشكال العنف ضد أي إنسان أيَّما كان معتقده أو جنسه أو جنسيته".

و تابع البيان: "نصلي إلى الله أن يمنح عزاءًا وسلامًا لأهالي الشهداء الذين سُفِكَت دماؤهم، وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين، ويعطي طمأنينة للذين رَوَّعَهم هذا الحادث الأليم".

واستكمل بيان الكنيسة: "نصلي أيضًا لأجل كل النفوس المريضة بأمراض التعصب والتشدد والكراهية لكي يتعافوا ويستفيقوا فتعود إليهم إنسانيتهم المفقودة".

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واختتم: "ليبسط الرب بيده العزيزة مظلة السلام والطمأنينة على العالم أجمع، فهو ضابط الكل القادر على كل شئ".

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