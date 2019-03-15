برلماني: دول العالم معرضة للعمليات الإرهابية بعد مجزرة نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أدان النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، الهجوم الإرهابي الذي نفذه أحد الأشخاص ضد المصلين الأبرياء داخل مسجدي نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة، واصفًا هذا الحادث بالمجزرة التي تدق ناقوس الخطر أمام الأوروبيين بخطورة ظاهرة الإرهاب الأسود.

وقال أبوجاد، في بيان اليوم، أن المسلح حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأوروبية يدعى برنتون تارانت، دخل إلى مسجد النور يحمل سلاحا رشاشا، وأخذ يطلق النار من البوابة الخارجية حتى دخل المسجد، وذلك من دون أي مقاومة وبعد 3 دقائق متواصلة من إطلاق النار على المصلين داخل المسجد، خرج المسلح لإعادة تلقيم رشاشه بالذخيرة التي كانت في سيارته خارج المسجد، قبل أن يعود للمسجد ثانية ويواصل إطلاق النار وقد تم الاعلان عن مقتل ٤٩ واصابة ٥٠ شخصًا.

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وقال عضو مجلس النواب، إن هذا الحادث الإرهابي أكد للعالم أن لا توجد دولة بمنأى عن الإرهاب، مطالبا من المجتمع الدولي الإسراع في عقد مؤتمر عالمي لمواجهة ظاهرة الإرهاب، واتخاذ مواقف حاسمة ضد جميع الدول التي تمول وتسلح وتشجع وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.

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