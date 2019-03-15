ضبط 10 كيلو حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
تمكن أفراد دورية أمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته 10 كيلو جرامات من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه بمحافظة الشرقية.
البداية أثناء مرور قول أمني مُعين بالمنطقة الصناعية الثالثة دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، تمكن من ضبط سيارة ربع نقل قيادة "محمد. ك"، 27 سنة، سبق اتهامه في 3 قضايا ما بين "مخدرات، سرقة، سرقة وبلطجة" وبحوزته 10.200 كيلو جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
اعترف المتهم بحيازته للسيارة والمضبوطات واستلامهم من أحد الأشخاص بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء لتوصيلها إلى منطقة الروبيكى وتسليمها لأحد الأشخاص (جاري تحديده وضبطه) وأن المضبوطات كانت متواجدة بمخزن سرى بشاسية السيارة أسفل الأبواب حال سيره بالطريق، وأخرجها عقب وصوله مدينة العاشر من رمضان للقيام بعملية التسليم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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