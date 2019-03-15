إحباط تهريب 3 أطنان سكر مدعم في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أحبط ضباط مباحث التموين بالجيزة محاولة مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية للاستيلاء على كميات من السكر المدعم.

تحريات العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة أكدت أن مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة المواد الغذائية "سكر" بدائرة قسم شرطة الطالبية يقوم بتجميع كميات من السكر المدعم، وطرحها في السوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، استهدفت مأمورية المصنع، وألقت القبض على مالكه وبلغ إجمالي المضبوطات 3 أطنان و700 كجم سكر مدعم.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.