أخبار مصر | 'الصحفيين' توصي بإنشاء صندوق للبطالة وعرض التعديلات الدستورية عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' توصي بإنشاء صندوق للبطالة وعرض التعديلات الدستورية عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بإنشاء صناديق ضد مخاطر العجز والبطالة والحبس، وفق قانون نقابة الصحفيين.

وشددت النقابة على ضرورة مخاطبة مجلس النقابة لمجلس النواب، وذلك بشأن ضرورة عرض التعديلات الدستورية التي تتعلق بالصحافة على نقابة الصحفيين قبل إقرارها‎.

وعرضت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة جمال عبدالرحيم، على الجمعية العمومية ما يقرب من عشرين مقترحًا مقدمين من مجلس نقابة الصحفيين والزملاء؛ ومن أهم تلك المقترحات إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين تتعلق بالتأديب والانتخابات والقيد.