أخبار مصر | عاجل.. بدء التصويت بانتخابات التجديد النصفي لـ'الصحفيين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بدء التصويت بانتخابات التجديد النصفي لـ'الصحفيين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل، التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، وذلك في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وكانت انتهت الجمعية العمومية من مناقشة 20 مقترح، وتلاوة توصياتها، وأعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة بدء التصويت وفتح صناديق الاقتراع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.