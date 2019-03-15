أخبار مصر | نرصد استعدادات باريس لاستقبال المعرض المؤقت لكنوز الملك توت عنخ آمون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نرصد استعدادات باريس لاستقبال المعرض المؤقت لكنوز الملك توت عنخ آمون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت بوابة الخليج 365 الإلكترونية استعدادات العاصمة الفرنسية باريس، لاستقبال المعرض المؤقت لمقتنيات الملك توت عنخ آمون، والذي يطير إليها من كاليفورنيا خلال الشهر الجاري.

وبثت وزارة الآثار عدد من الصور التي تسجل استعدادت العاصمة الفرنسية باستقبال الملك الذهبي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ومن المقرر أن يطير المعرض إلى فرنسا حيث سيتم عرض المعرض المؤقت في La Grande Halle de la Villette في باريس بالفترة من 18 مارس 2019 حتى 30 سبتمبر 2019، ونشرت الصفحة فيديو ترويجي يبشر قاطني باريس بوصول مقتنيات الملك إلى بلدهم.

والمعرض عُرض بأمريكا في مركز كاليفورنيا للعلوم تحت إدارة وزارة الآثار المصرية، وشركات معارض دولية وشركة IMG، وحقق معرض الملك توت عنخ آمون إنجازًا في الفترة التي قضاها بكاليفورنا حسب ما أعلنته صفحة المعرض، حيث زاره أكثر من 500000 زائر، جمع مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي.

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وحسب تصريحات صحفية سابقة لوزارة الآثار فإن المعرض يهدف ليس فقط لتعزيز العلاقات الثقافية الدولية مع الدول في جميع أنحاء العالم، بل أيضًا لتعزيز السياحة المصرية، كما أن دخل المعارض الخارجية يمثل تمويلًا قويًا لوزارة الآثار.

كما تدعم المعارض الخارجية قطاع السياحة بشكل كبير، حيث أن شريحة كبيرة من الاقتصاد المصري تعتمد عليها؛ فالعديد من السياح يطيرون من مختلف دول العالم إلى مصر لزيارة مواقعها القديمة، ومتحفها ومعابدها.

كما أن خروج 150 قطعة أثرية نادرة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون في جولة حول العالم توافق الذكرى الـ 100 لاكتشاف مقبرة الملك الشاب "توت عنخ آمون" ويأتي هذا المعرض كجزء من الاحتفال بهذه المناسبة، وذلك حسب تصريحات للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي أضاف أن زيارة المعرض يعتبر فرصة، قبل أن يعود إلى مصر للأبد.

ومن المقرر أيضًا أن يسافر المعرض إلى استراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية، لما يضم من مجموعة من المعروضات، والتي منها تماثيل خشبية للملك توت عنخ آمون ومقتنيات من حياته اليومية مثل أسلحته المذهبة والأثاث والمجوهرات.