أخبار مصر | انقسام عمومية 'الصحفيين' حول جمع النقيب منصبين.. والأعضاء: الشرعية للجميعة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقسام عمومية 'الصحفيين' حول جمع النقيب منصبين.. والأعضاء: الشرعية للجميعة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انقسمت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، حول الموافقة أو الرفض بشأن جمع نقيب الصحفيين لمنصبين، منصب النقيب ومنصب آخر تنفيذي.

ورفض العشرات من أعضاء العمومية هذا المقترح، بينما ايده آخرون، وتصوت العمومية عليه الآن.

ورفض عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين الحالي هذا المقترح، مؤكدًا أنه مخالف للقانون، ولا يمكن أن تخالف عمومية نقابة الصحفيين القانون.

وقال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات: "هناك حكم قضائي بات".

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وأكد أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، أن هذا المقترح يخالف القانون، ويحتاج لدراسة، ولا يمكن أن تصوت عليه الجمعية العمومية بدون غطاء قانوني.

وكان أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وبدء فعالياتها.

وتعرض اللجنة المشرفة على الانتخابات، على الجمعية العمومية ما يقرب من عشرين مقترحًا مقدمين من مجلس نقابة الصحفيين والزملاء؛ ومن أهم تلك المقترحات إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين تتعلق بالتأديب والانتخابات والقيد.

