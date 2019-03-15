أخبار مصر | ننشر إجراءات الكشف عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر إجراءات الكشف عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الأجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية.

وننشر تقريرا حول اجراءات الكشف عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية بالمنيا:-

1_ قامت اللجنة بالكشف على 1900سائق حتى الآن خلال الفصل الدراسى الحالى في محافظات القاهرة والجيزة الشرقية والغربية والدقهلية والمنيا.

2_تبين تعاطى 40 سائقا للمواد المخدرة منهم 26 حالة حشيش و11 ترامادول و3 مورفين، لافتة إلى أن اللجنة تقوم بتنفيذ العديد من حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية طوال الفصل الدراسى الحالى.

3_ تحرير محاضر لمن يثبت تعاطية للمواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لإتخاذ الإجراءات اللازمة

ِ

4_الكشف على السائقين جنائيا مع أقسام الشرطة بعد إكتشاف خلال الفتره الماضية وجود بعض السائقين الذين يعملون فى المدارس عليهم أحكام فى قضايا نصب وسرقة بالإكراة.

5_تواجد أحد ضباط أقسام الشرطة مع لجنة الكشف على السائقين للحصول على البيانات والتأكد من عدم وجود أحكام على السائقين.

Advertisements

5_ التوسع فى حملات الكشف لاستهداف أيضا الكشف على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقى الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية.

6_إستمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة.

7_إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية بالنسبة للسائقين الذين يعملون لدى المدارس لإتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات.

ويواصل الخط الساخن "16023" تلقى شكاوى من بعض أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات إحدى المدارس بمركز ملوى بمحافظة المنيا للمخدرات وتم نزول حملة مفاجئة والكشف السائقين بالمدرسة وجاءت النتيجة إيجابية لسائق واحد فقط، وتم تحرير محضر واحالة الى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، لأفتا إلى أن حملات الكشف العشوائى على سائقى حافلات المدارس ستظل مستمرة للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمواد المخدرة، ومن يثبت تعاطية يتم فصله من المدرسة وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة كما يتم تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وكذلك سائقى الطرق السريعة فى العديد من المحافظات.

جدير بالذكر أن حملات الكشف على السائقين التى نفذها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية وأدت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 50 الف سائق مهنى خلال العام الماضى وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام2015 الى 12% عام 2017 ،كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 الى 2.9 % خلال الفصل الدراسى الماضى، كما يتم استمرار حملات الكشف حاليا على سائقى الحافلات المدرسية كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.