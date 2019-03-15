أخبار مصر | 'الصحفيين' تصوت على مواجهة الفصل التعسفي وتعيين المتدربين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تصوت على مواجهة الفصل التعسفي وتعيين المتدربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، على تكليف مجلس النقابة، بالتصدي إلى الكيانات النقابية الوهمية، وخاصة وأنها كيانات عمالية.

وأهابت النقابة خلال فعاليات جمعيتها العمومية، بمؤسسات الدولة، عدم التعامل مع هذه الكيانات أة تقديم أي تسهيلات لها.

كما قررت الجمعية، تفعيل مواد العقوبات التي تعاقب بالحبس والغرامة ضد كل من ينتحل صفة صحفي دون أن يكون مقيدًا بالنقابة، كما قررت الجمعية أرسال أسماء المتدربين للنقابة وتعيينهم خلال عام.

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وقررت عمومية الصحفيين أيضًا إحالة رؤساء مجالس وتحرير الصحف حال فصلهم الصحفيين تعسفيًا، وتكليف مجلس النقابة لمواجهة الفصل التعسفي باعتباره خطًا أحمر.

وكان أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وبدء فعالياتها.

وتعرض اللجنة المشرفة على الانتخابات، على الجمعية العمومية ما يقرب من عشرين مقترحًا مقدمين من مجلس نقابة الصحفيين والزملاء؛ ومن أهم تلك المقترحات إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين تتعلق بالتأديب والانتخابات والقيد.

