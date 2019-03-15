أخبار مصر | جولة تفقدية للسيسي بتوشكى اليوم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة تفقدية للسيسي بتوشكى اليوم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم الجمعة بجولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية بمنطقة توشكى، تضمنت مشروعات مزارع التمور والقمح والعنب، فضلاً عن مزارع الأغنام، حيث اطلع على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات وتطورات العمل الجارية بها من القائمين على التنفيذ.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس التقى بعدد من المهندسين والعاملين بتلك المشروعات العملاقة، والتي تهدف إلى تنمية منطقة جنوب الوادي وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة موازية لوادى النيل تتأسس على النشاط الزراعى ثم الصناعات الغذائية ومنها إلى باقى الصناعات والأنشطة العمرانية المختلفة.

وتبلغ مساحة مزرعة توشكى حوالي 60 ألف فدان، حيث تعد أكبر مزرعة علي مستوي الجمهورية، وتعتمد في الري على ترعة توشكي من خلال محطة رفع تضم 7 طلمبات للإمداد بنحو 7000 متر مكعب مياه في الساعة.

وبالنسبة لمشروع مزرعة التمور بتوشكى، فقد تم تخصيص مساحة 40 ألف فدان لزراعة نخيل التمور الفاخرة ذات الجودة العالية بإجمالي عدد 2،5 مليون نخلة، وذلك بهدف وضع مصر على الخريطة العالمية لإنتاج وتصدير التمور، كما تم تخصيص مساحة 20 ألف فدان.