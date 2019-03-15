أخبار مصر | "مصر للطيران" الناقل الرسمي لوفود ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" الناقل الرسمي لوفود ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك الشركة الوطنية مصر للطيران كناقل رسمي لوفود ملتقي الشباب المقرر انعقاده غداً والذي تستضيفه مدينة اسوان "عاصمة الشباب الأفريقي" خلال الفترة من 16 وحتي 18 مارس الجاري .

وقالت الشركة إنها لا تدخر الشركه جهداً في تقديم كافة التسهيلات اللازمة وكل ما لديها من امكانات في سبيل انجاح هذا الملتقي وخروجه بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وإمكانيات الشركة الوطنية مصرللطيران، سواء من خلال تكليف فرق عمل من مختلف التخصصات لإستقبال الوفود المختلفة وضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الهام أو بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتنظيم الحدث .

ومن المقرر أن تواصل الشركة زيادة رحلاتها المنتظمة والاضافية الي مدينه اسوان خلال فتره المؤتمر حيث سيتم تسيير عدد ٢٧ رحله منتظمه واضافيه من ١٥ وحتى ١٧ مارس لنقل الوفود المشاركه في ملتقي الشباب، وقد قامت الشركة بوضع شعار الملتقي علي ال Head rest للمقاعد و على غلاف مجلة حورس التى توزع على متن طائراتها على جميع الرحلات الدولية و الداخلية للترويج للحدث ، وذلك فى إطار الدور الوطنى الذى تقوم به الشركة والترحيب بضيوف مصر بالصورة التى تليق باسم ومكانه الشركه الوطنية .