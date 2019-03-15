أخبار مصر | "التضامن": خط ساخن لتلقي شكاوي الأهالي حول اشتباه تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس للمخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": خط ساخن لتلقي شكاوي الأهالي حول اشتباه تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس للمخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الخط الساخن "16023" تلقى شكاوى من بعض أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات إحدى المدارس للمخدرات، لأفتا إلى أن حملات الكشف العشوائى على سائقى حافلات المدارس ستظل مستمرة للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمواد المخدرة، ومن يثبت تعاطية يتم فصله من المدرسة وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة كما يتم تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وكذلك سائقى الطرق السريعة فى العديد من المحافظات.

جدير بالذكر أن حملات الكشف على السائقين التى نفذها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية وأدت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 50 الف سائق مهنى خلال العام الماضى وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام2015 الى 12% عام 2017 ،كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 الى 2.9 % خلال الفصل الدراسى الماضى، كما يتم استمرار حملات الكشف حاليا على سائقى الحافلات المدرسية كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.