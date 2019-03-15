أخبار مصر | 'الصحفيين' تصوت على رفض كافة أشكال التطبيع.. والعمومية: فلسطين عربية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تصوت على رفض كافة أشكال التطبيع.. والعمومية: فلسطين عربية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، منذ قليل، بالإجماع، على رفض كافة أشكال التطبيع الشخصي أو المؤسسي مع الكيان الصهيوني وأي كيانات تتبعه.

وقال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وعضو المجلس، إن العمومية تجدد رفضها للتطبيع مع أي كيان صهيوني بأي شكل، في كل انعقاد عادي وغير عادي لها، مؤكدًا أن العمومية اليومى وافقت على تجديد رفضها بشكل كامل.

ورددت الجمعية العمومية هتافات: "فلسطين عربية، عاش نضال الصحفيين".

وكان أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وبدء فعالياتها.

وتعرض اللجنة المشرفة على الانتخابات، على الجمعية العمومية ما يقرب من عشرين مقترحًا مقدمين من مجلس نقابة الصحفيين والزملاء؛ ومن أهم تلك المقترحات إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين تتعلق بالتأديب والانتخابات والقيد.

