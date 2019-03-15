أخبار مصر | سعد عبدالحفيظ: المحتوى الصحفي محاصر.. والعمومية: عاش نضال الصحفيين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد عبدالحفيظ: المحتوى الصحفي محاصر.. والعمومية: عاش نضال الصحفيين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إننا نعيش أسوأ عصور حرية الصحافة، من مصادرة للصحف، وغلق للمواقع الإلكترونية، ومصادرة المقالات، واحتجاز للصحفيين، وغير ذلك.

وأضاف خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية للنقابة، اليوم: "نعيش عصر مصادرة حرية الصحافة، والمحتوى الصحفي محاصر".

وتابع: "الصحافة في أزمة سواء ورقية أو الكترونية، أزمتنا أزمة حرية، ونواجه عملية حصار من أكثر من 3 سنوات، لم نعد نستطيع صنع محتوى يقنع الجمهور، والمحتوى محاصر، ونصنع محتوى مفروض من أجهزة بعينها".

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وكشف عبدالحفيظ عن دعوة المجلس القادم لمؤتمر عام لمناقشة ما وصفه ب"حصار المهنة".

وكان أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وبدء فعالياتها.

وتعرض اللجنة المشرفة على الانتخابات، على الجمعية العمومية ما يقرب من عشرين مقترحًا مقدمين من مجلس نقابة الصحفيين والزملاء؛ ومن أهم تلك المقترحات إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين تتعلق بالتأديب والانتخابات والقيد.

