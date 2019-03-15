أخبار مصر | عمرو بدر: حرية الصحافة لقمة عيش (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو بدر: حرية الصحافة لقمة عيش (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إننا كنا نتمنى أن تأتي فعاليات الجمعية العمومية والانتخابات اليوم، بحضور 28 من الزملاء الصحفيين المحتجزين.

وأضاف خلال انعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية، أننا نغيش عصر سئ من حرية الصحافة، مما يُعد تحدي كبير، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المهنة.

وتابع: حرية الصحافة لقمة عيش، حرية الصحافة ليست نخبوية هي حق وحق أصيل، نحن نتنفس الحرية".

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وردد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، هتافات ردًا على ذلك: "عاشت حرية الصحافة، عاشت حرية الصحفيين، عاشت نقابة الصحفيين".

وكان أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وبدء فعالياتها.

وتعرض اللجنة المشرفة على الانتخابات، على الجمعية العمومية ما يقرب من عشرين مقترحًا مقدمين من مجلس نقابة الصحفيين والزملاء؛ ومن أهم تلك المقترحات إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين تتعلق بالتأديب والانتخابات والقيد.

