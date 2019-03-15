مصر | الأمن العام يضبط بطل مقطع فيديو التعدي على فتاة ومحاولة سرقتها بالإكراه بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن العام يضبط بطل مقطع فيديو التعدي على فتاة ومحاولة سرقتها بالإكراه بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزيرالداخلية، بطل مقطع فيديو التعدى على فتاة ومحاولة سرقتها بالإكراه بمدينة نصر.

ورصدت المتابعة الامنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " يتضمن شروع مجهول فى سرقة متعلقات فتاة والتعدى عليها بالضرب بعتلة حديدية محدثًا إصابتها وفر هاربًا.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى مشترك بين إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة وقطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليها (طالبة -21 سنة - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - مصابة بجرح قطعى بالرأس )، وأن وراء إرتكاب الواقعة وائل. ن. ف – 32 سنة لا يعمل – ومقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه، وبحوزته (عتلة حديدية المستخدمة فى الواقعة، وكذا سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد الإستيلاء على متعلقاتها إلا أنها إستغاثت بالمارة فهرب خشية ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.