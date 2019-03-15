مصر | عامل يستعين بأصدقائه لتعذيب سائق حتى الموت في الغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامل يستعين بأصدقائه لتعذيب سائق حتى الموت في الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزيرالداخلية، بالاشتراك مع مباحث الغربية، غموض العثور على جثة سائق بالمحلة، وتبين بان خلافات على بيع سيارة وراء قتله.

وتلقت أجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اخطار من أحد المراكز الطبية بوصول حامد.أ.ح- سائق، ومقيم بدائرة مركز المحلة "متوفى".

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة يسرى ك. ع، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، سبق ضبطه فى قضية "سلاح أبيض" هارب، وتم ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة بمسكنه، رضا ا. ع- عامل، ومسعد م ميكانيكى، وياسر ع. ع، صاحب كافتريا.

وأكدت تحريات فريق البحث وجود خلافات على بيع سيارة بين المجنى عليه، وبين المتهم الأول والثانى وقيامهما بإستدراج المجنى عليه من محل إقامته إلى مسكن المتهم الأول، وقاما بالإستعانه بالمتهم الثالث والرابع من أصدقائهم وتناوبوا التعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين (الثانى – الثالث – الرابع)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، بالإشتراك مع المتهم الأول "هارب"، وأنهم عقب التيقن من وفاة المجنى عليه تم إحضاره إلى المركز الطبى العالمى وتركوه وفروا هاربين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.