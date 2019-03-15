مصر | سقوط تشكيل عصابي لسرقة التكاتك بالإكراه من أصحابها بالخانكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي لسرقة التكاتك بالإكراه من أصحابها بالخانكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فى قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مباحث القليوبية، عناصر تشكيل عصابي من بينهم ربة منزل تخصص فى سرقة التكاتك بالإكراه من أصحابها بالخانكة.

البداية أثناء قيام قوة أمنية بملاحظة الحالة الأمنية بناحية منطقة سرياقوس بدائرة مركز شرطة الخانكة، إستغاث بهم " حسن ر. ح" 18 سنة،سائق توك توك" - مقيم بالمرج، مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى، على أثر قيام 4 أشخاص بالإستيلاء على مركبة التوك توك عقب تهديده، وإحداث إصابته بسلاح أبيض "مطواه".

على الفور قامت القوة الأمنية بتتبع خط سير هروب الجناه حتى تم ضبطهم، وبحوزتهم مركبة التوك توك المستولى عليها.. وهم كلٍ من: محمود ح. ش، "عاطل"، وليد ح. ف،"حداد"، حسام ح. ف، "عاطل"، جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة، صباح ص. م "ربة منزل"- مقيمه بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وبحوزتهم ( 2 سلاح أبيض "مطواه" - 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة وقيامهم بإستيقاف المصاب أثناء قيادته مركبة التوك توك بناحية المرج، بحجة توصيلهم إلى مدينة الخصوص وحال وصولهم إلى منطقة سرياقوس بدائرة المركز، قاموا بالتعدى عليه وإحداث إصابته بسلاح أبيض والإستيلاء على مركبة التوك توك وفروا هاربين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.