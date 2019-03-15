مصر | ضبط مدير محطة وقود استولى على 6.2 ملايين لتر مواد بترولية بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مدير محطة وقود استولى على 6.2 ملايين لتر مواد بترولية بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت مباحث التموين برئاسة اللواء أنور سعيد مدير الادارة، مدير محطة وقود استولى على 6.2 مليون لتر مواد بترولية فى المنيا.

وردت معلومات لمباحث التموين، أكدتها التحريات قيام المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات، بدائرة مركز شرطة سمالوط (بمحافظة المنيا)- متوقفة عن العمل من تاريخ 3152018- لإستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قِبل الدولة.

وعقب تقنين الاجراءات داهمت مجموعة عمل المحطة المتحرى عنها وأسفرت عن ضبط المدير المسئول وكمية قدرها ( 6،275،000 مليون ومئتان وخمسة وسبعون ألف لتر سولار)، وفقًا لما ورد بتقرير الهيئة العامة للبترول بشأن مسحوبات المحطة والسعة التخزينية لها خلال شهر أبريل ومايو 2018 ببيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.