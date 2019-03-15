شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجد بتشديد الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة التنفيذية للبرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى اجتماعا برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وتضم اللجنة فى عضويتها عدد من قيادات الوزارة وصندوق تحيا مصر .

وأكدت غادة والى خلال الاجتماع على ضرورة تجهيز ملف طبى كامل لكل حالة من الاطفال وكبار السن وإحالتها لتلقى العلاج اللازم فى دور الرعاية الاجتماعية.

وطالبت والى بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة والتى تم تطويرها بالتعاون مع صندوق تحيا مصر من اجل الحفاظ عليها وضرورة قيام الصيانة الدورية

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ودعت والى منظمات المجتمع المدنى بتعزيز التعاون والمساهمة مع الوزارة فى تنفيذ خطتها الخاصة بالأطفال بلا مأوى والمشردين والاستعانة كذلك بمكلفى الخدمة العامة لمعاونة البرنامج فى تنفيذ الخطة الخاصة بمكاتب التوجيه الاسرى.

وأضافت والى ان برنامج حماية الاطفال بلا مأوى يعد لدور وزارة التضامن الاجتماعى وفقا للإستراتيجية الحد من ظاهرة الاطفال بلا مأوى اذ تعمل الوزارة على تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وكذلك دمج الابناء داخل اسرهم بعد عمل دراسة الحالة اللازمة من خلال مكاتب المراقبة الاجتماعية والتوجيه الاسرى.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى، البرنامج القومى حماية الأطفال بلا مأوى فى 13 محافظات هى الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال وذلك ضمن جهود التصدى لظاهرة الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ويستقبل البرنامج البلاغات عن وجود حالات للأطفال على الخط الساخن للبرنامج على الرقم 16439 على مدار 12 ساعة يوميًا.