وكيل البرلمان: هجوم نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب ليس مقتصر على دين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم

أدان النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الحادث الإرهابي الغاشم في نيوزيلندا والذي استهدف مسجدين وأسفر عن استشهاد العشرات من المسلمين، مؤكدا أن الإرهاب لا دين له فلقد أصبح فكر وليس مقتصر علي دين ولابد العالم يلتف حول محاربه هذه الظاهرة.

وأوضح وهدان في بيان له، أنه لابد من عمل مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب وبأنه ليس مرتبط بالدين الإسلامي كما تشيع المثير من وسائل الاعلام الغربية والتي تسببت في تنامي الكراهية ضد المسلمين، مضيفا أن المسلمين هم أكثر المتضررين من الإرهاب في العالم كله.

وأشار "وكيل النواب"، إلى أن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي كانت من اوئل الدول التي لها موقف ثابت ومناهض للعنف والتطرف والإرهاب، والداعى لضرورة تضافر الجهود الدولية الموجهة للقضاء على الإرهاب، بكل صوره وأشكاله.

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كما أعرب عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابى الجبان، الذي يتنافى مع جميع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية.

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