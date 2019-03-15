"عمومية الصحفيين" توافق على تقرير المجلس واعتماد الحساب الختامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

قررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، الموافقة على تقرير مجلس النقابة السابق واعتماد الحساب الختامي لعامي ٢٠١٧ و٢٠١٨.

كما وافقت الجمعية العمومية، على إدراج مشروع الموازنة التقديرية عن العام المقبل.

وتوافد عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، صباح اليوم، للمشاركة في فعاليات انتخابات التجديد النصفي للنقابة والتي يتم إجراؤها على مقعد نقيب الصحفيين و6 من أعضاء المجلس بعد تأجيلها الجمعة قبل الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.