نقيب الصحفيين: نواجه تحديات كبيرة وعلى المجتمع مساعدتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:
قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، المنتهية ولايته، إن مجلس النقابة وضع نقابة الصحفيين فيما تستحق أن تكون طوال السنتين الماضيتين، لافتا إلى أنه على أتم استعداد للتعاون مع النقيب ومجلس النقابة المقبل في أي أمور تهم نقابة الصحفيين.
وأضاف سلامة، خلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية، اليوم، أن "الفترة المقبلة ستكون إيجابية نضع فيها أيدينا في أيدي بعضنا البعض".
وتابع: "المهنة تواجه تحديات كبيرة ومن واجب المجتمع مساعدتنا في الحفاظ على المهنة لأنها (عقل أمة)، ولابد أن نحافظ عليها في حالة إضاءة دائمة ونقيم الصحافة من عثرتها الحالية بإذن الله".
وتوافد عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، صباح اليوم، للمشاركة في فعاليات انتخابات التجديد النصفي للنقابة والتي يتم إجراؤها على مقعد نقيب الصحفيين و6 من أعضاء المجلس بعد تأجيلها الجمعة قبل الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
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