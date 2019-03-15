طقس متقلب وشديدة البرودة ليلًا.. تفاصيل طقس 48 ساعة قادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ 48 ساعة، متوقعة طقس متقلب، وموجة رياح مثيرة للأتربة والأتربة، بدأت من الامس وتصل ذروتها غدًا السبت.

وأعلنت "الأرصاد" أن طقس السبت يشهد رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة علي جنوب البلاد وسيناء، مائل للدفء علي القاهرة، شديدة البرودة ليلًا في جنوب الصعيد.

وتضرب الملاحة البحرية في البحر الأحمر يوم الأحد، ويميل الطقس للاعتدال علي السواحل الشمالية والوجه البحري حتي شمال الصعيد.

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة.

السبت :

السواحل الشمالية الغربية 18 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 12

الوجه البحري والقاهرة 19 12

جنوب سيناء والغردقة 23 14

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شمال الصعيد 22 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 13

الأحد :

السواحل الشمالية الغربية 19 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 12

الوجه البحري والقاهرة 21 12

جنوب سيناء والغردقة 24 14

شمال الصعيد 21 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 13

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