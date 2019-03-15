​فتح بوغاز مينائي الاسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت ظهر اليوم الجمعة، فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.

وقال الغندور، في بيان اليوم الجمعة، إن إدارات الميناء المختصة بدأت فوراً بدخول السفن المتراكية علي المخطاف الخارجي البالغ عددها 40 سفينة طبقا لأولوية تراكيها.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من و إلى الميناء بشكل آمن.