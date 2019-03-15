سقوط عصابة أوهمت المواطنين بمسابقة للفوز بـ 30 سيارة للاستيلاء على أموالهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة، من القبض على متهمين لاتهامهما بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعدما أعلنوا عن مسابقة وهمية للفوز بـ 13 سيارة موديل 2018.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من "حماد.ع"، 41 سنة عامل، أفاد فيه بتعرضه للاحتيال والاستيلاء على أمواله بزعم فوزه بسيارة في مسابقة على أحد المواقع الإليكترونية بشبكة المعلومات الدولية "الانترنت".

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كشفت التحريات عن قيام كل من "إسلام.ا" 24 سنة، و"محمد.ا" 26 سنة، و"مصطفى.م" 26 سنة بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وقيامهم بإنشاء صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" بغرض النصب والاحتيال على المواطنين حيث قاموا بالإعلان عن مسابقة للفوز لـ (30) سيارة موديل 2018، واستطاعوا من خلال ذلك استقطاب عدد من المواطنين.

بتكثيف التحريات تبين أن المتهم الأول تولى إنشاء صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتولى المتهم الثاني الاتصال هاتفياً بالمواطنين المشتركين بالمسابقة المزعومة وإبلاغهم بفوزهم بالسيارة زاعماً بتكليفه بإنهاء إجراءات استلام تلك السيارات للفائزين المشتركين بتلك المسابقة بمنطقة العين السخنة، وطالباً من كل مواطن إيداع مبلغ (13000) ثلاثة عشر ألف جنيه بأحد الحسابات البنكية " مصاريف الشحن والإفراج الجمركي"، وتولى المتهم الثالث فتح حساب بنكي باسمه بأحد البنوك لتلقى المبالغ المالية المودعة منهم واقتسامها مع باقي التشكيل العصابي.

عقب تقنين الإجراءات وما توافر من معلومات عن تردد المذكورين على أحد ماكينات الصراف الآلي "ATM" بمنطقة الخليفة بالقاهرة للحصول على المبالغ المالية المستولى عليها،ـ فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثاني والثالث، وبتفتيشهما عُثر بحوزة المتهم الثاني على هاتف محمول، وعثر بحوزة المتهم الثالث على بطاقة دفع إلكتروني منسوبة لأحد البنوك، وهاتف محمول وبفحص الهاتفين المشار إليهما بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين قيامهما باستخدام ذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه في الاستيلاء على مبالغ مالية مماثلة لذات المبلغ المستولى عليه من المُبلغ من 4 من المجنى عليهم "محددين"، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم من أفراد التشكيل العصابي المشار إليه – بذات الأسلوب المُتبع مع المجني عليه المُبلغ الأول.