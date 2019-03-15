سقوط تاجري عملة بلغ حجم تعاملاتهما 16 مليون جنيه ببور سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، سائق لقيامه بالاشتراك مع آخر في مزاولة نشاط غير مشروع بمجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ببورسعيد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بمنطقة القناة وسيناء قيام "أنور.ع.أ" سائق، ومقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد، "مهند.م" صاحب مكتب استيراد، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي، اليورو"، وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء بحساب المتهمان، حيث يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة مالية .. فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، بالاشتراك مع الثاني، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندي، ما يعادل 16 مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.