ضبط شخصين لقيامهما بتزوير المستندات والمحررات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المستندات والمحررات بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة قيام "أشرف.ف"، 48 سنة، "عاطل"، مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق أبو العلا - بالقاهرة، "سعيد.ر"، 32 سنة، "عاطل"، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، سبق اتهامه في قضية "مخدرات"، ومحكوم عليه بالحبس سنة في قضية "تبديد"، بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال تزوير المحررات الرسمية، وتقليد أختام شعار الجمهورية وبيعها لراغبي الحصول عليها، ويتخذان من مكتب كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية، ملك المتهم الثاني مقراً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتب المشار إليه وضبطهما، كما تم ضبط "عدد كبير من الأختام والأكلاشيهات الخاصة بعدد من الجهات الحكومية المختلفة داخل البلاد وكذا إحدى الدول العربية- 63 جواز سفر لراغبي السفر للعمل خارج البلاد - 1100 تأشيرة دخول ووثيقة سفر مؤقتة لإحدى الدول العربية- 50 قرار تعيين بجهات حكومية مختلفة- 34 رخصة قيادة وتصريح سيارة بإحدى الدول العربية - 26 بطاقة شخصية منسوبة لإحدى الدول العربية- 16 قيد عائلي ووثيقة زواج- 5 تقارير طبية منسوبة لإحدى المستشفيات- 5 شهادات تخرج- 27وثيقة زواج منسوبة لإحدى الدول العربية- 25 طلب انتقال منسوب لإحدى الدول العربية- 2 جهاز كمبيوتر- جهاز طابعة - مبلغ مالي".

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وأقر الثاني بالحكم القضائي الصادر ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.