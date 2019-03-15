"لخلافهم على بيع سيارة".. وفاة سائق على يد 4 أشخاص بعد علقة ساخنة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية، من ضبط 3 أشخاص وراء مقتل سائق بعد تعديهم عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب خلافهم على بيع سيارة.

ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من أحد المراكز الطبية، بوصول "حامد.أ"، 35 سنة، سائق، مقيم بدائرة مركز المحلة "متوفي"، تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من "يسري.ك"، 48 سنة، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، سبق ضبطه في قضية "سلاح أبيض" هارب، وتم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة بمسكنه، "رضا.ا"، 43سنة، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، سبق ضبطه في قضية "مخدرات"، "مسعد.م"، 29 سنة، ميكانيكي، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، سبق ضبطه في قضية "سلاح أبيض"، "ياسر.ع"، 50 سنة، صاحب كافتيريا، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة.

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تحريات فريق البحث أكدت وجود خلافات على بيع سيارة بين المجني عليه، وبين المتهم الأول والثاني وقيامهما باستدراج المجني عليه من محل إقامته إلى مسكن المتهم الأول، وقاما بالاستعانة بالمتهم الثالث والرابع من أصدقائهم وتناوبوا التعدي عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين من الثاني للرابع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الأول "هارب"، وأنهم عقب التيقن من وفاة المجني عليه تم إحضاره إلى المركز الطبي العالمي وتركوه وفروا هاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.