انت الان تتابع في السابعة صباحا.. كامل الوزير يتفقد محطة مصر (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير النقل في جولة بمحطة مصر

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، محطة مصر برمسيس في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمستوى الخدمة المقدمة للركاب وانضباط مواعيد قيام القطارات، إذ بدأت الجولة بتفقد الوزير الصالة الرئيسية بمحطة مصر، حيث أبدى بعض الملاحظات التي وجه بالتعامل الفوري معها، موجهًا بزيادة معدلات النظافة الخاصة بالمحطة، موضحًا أن ذلك من حق الراكب الذي دفع قيمة التذكرة، وكذلك تشغيل وصيانة عربات الجولف كار المخصصة لكبار السن وفتح نفق المشاة الواصل بين ساحة المحطة من ميدان رمسيس حتى أحمد حلمى ورصيفي 4 و11 تسهيلا على الركاب.

كما اطمأن وزير النقل على عمل السلالم الكهربائية بالمحطة التي تتمتع بخاصية التوقف في حالة عدم الاستخدام والتشغيل بمجرد استقلال أحد الأفراد لها ترشيدا لاستهلاك الكهرباء. ثم توجه الوزير إلى شبابيك تذاكر وجه بحري، حيث قام بشراء تذكرتين له ولعضو فريق العمل بالوزارة، وذلك على قطار 965 إكسبريس القاهرة المنصورة