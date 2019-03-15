فتح باب التسجيل في انتخابات نقابة الصحفيين

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الجمعية العمومية تكتمل اليوم بحضور ربع الأعضاء المشتغلين المسددين للاشتراكات والبالغ عددهم 2167 صحفيا من أعضاء الجمعية من أصل 8670 ممن لهم حق التصويت.

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، فتح باب التسجيل في كشوف الحضور، أمام أعضاء الجمعية العمومية، استعدادًا لبدء إجراءات الانتخابات، حال اكتمال النصاب القانوني. وتشهد نقابة الصحفيين، اليوم "الجمعة"، اجتماع الجمعية العمومية لأعضائها وإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة ونقيب الصحفيين، وذلك بعد تأجيل انعقادها في الأول من مارس الجاري لعدم اكتمال النصاب بحضور 50%‏ +1 من أعضاء الجمعية، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.

ويتنافس على مقعد نقيب الصحفيين 11 مرشحا، أبرزهم ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورفعت رشاد عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بينما يتنافس 52 مرشحا على ستة مقاعد بمجلس النقابة. (اقرأ أيضا: تأجيل انتخابات «الصحفيين» 15 يوما لعدم اكتمال النصاب) كان جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة العليا

ويتنافس على مقعد نقيب الصحفيين 11 مرشحا، أبرزهم ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورفعت رشاد عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بينما يتنافس 52 مرشحا على ستة مقاعد بمجلس النقابة. (اقرأ أيضا: تأجيل انتخابات «الصحفيين» 15 يوما لعدم اكتمال النصاب) كان جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أعلن أن عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجداول المشتغلين بنقابة الصحفيين يبلغ 9256 زميلا، وأن المسددين للاشتراك ممن لهم حق التصويت بلغ حتى آخر إحصاء أمس الخميس 8670 زميلا، بينما يبلغ عدد غير المسددين ممن لا يحق لهم التصويت إلا بعد سداد الاشتراك 586 صحفيا، موضحا أنه يحق لهم التصويت بعد سداد الاشتراك، كما يجوز التسديد في نفس يوم الانتخابات. وأشار إلى أن الجمعية العمومية تكتمل اليوم بحضور ربع الأعضاء المشتغلين المسددين للاشتراكات والبالغ عددهم 2167 صحفيا من أعضاء الجمعية يتوزعون على 31 لجنة، مضيفا أن جميع الأعضاء المشتغلين موزعون على 31 لجنة، سواء المسددين منهم أم لا، مشيرا إلى أن غير المسددين يقعون في اللجنة رقم 30، ويحق لهم التصويت إذا ما سددوا الاشتراك في نفس اليوم وأوضح أنه تم تجهيز مركز صحفي وإعلامي بالطابق الثاني من النقابة مزوّد بأجهزة كمبيوتر وشبكة إنترنت للزملاء الصحفيين ووسائل الإعلام. كما تم تخصيص أحد المصاعد بالنقابة لكبار السن والحالات الخاصة. Advertisements ولفت إلى أن النقابة العامة تضم 30 لجنة، وأن اللجنة رقم 31 توجد في الإسكندرية، ويبلغ عدد الأعضاء المقيدين بها نحو 176 منهم 172 مسددون للاشتراكات وأربعة غير مسددين. ونوه عبد الرحيم بأن اجتماع الجمعية العمومية يبدأ عقب الانتهاء من اكتمال النصاب بحضور الربع، لمناقشة جدول الأعمال واقتراحات الزملاء، وتلاوة القرارات والتوصيات، مؤكدا أن عملية التصويت لن تبدأ إلا عقب الانتهاء من أعمال الجمعية العمومية وتلاوة القرارات والتوصيات، وأنه لن يسمح بحضور اجتماع الجمعية العمومية إلا لأعضاء النقابة المشتغلين. كما ذكر عبد الرحيم أن اللجنة المشرفة على الانتخابات ستعرض على الجمعية العمومية ما يقرب من عشرين مقترحا مقدمة من مجلس نقابة الصحفيين والزملاء؛ ومن أهم تلك المقترحات إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين تتعلق بالتأديب والانتخابات والقيد. (اقرأ أيضا:8% نسبة حضور الصحفيين في عمومية «الانتخابات») وبدأ التسجيل الحضور من 10 صباحًا ويستمر حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع. وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس. وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت من الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة. (اقرأ أيضا: تأجيل طعن رفض استبعاد «رشوان» من الانتخابات لـ9 مارس)

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