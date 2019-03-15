شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس السبت (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، السبت، أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، والطقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافيء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ووسط وجنوب سيناء.
وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «13- 19»، الإسكندرية «11 – 18»، قنا «10– 24»، الأقصر «11 – 24»، أسوان «14 – 26».
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