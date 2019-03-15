شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توقف الصيد ببحيرة البرلس بسبب الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال احمد عبده نصار، نقيب الصيادين بمحافظة كفرالشيخ، إن عملية الصيد ببحيرة البرلس والبحر المتوسط مازالت متوقفة بسبب سوء الأحوال الجوية. وأضاف نصار: «مازلنا في نوبة الحسومات، و تحسبا لذلك مازال بوغاز رشيد وميناء الصيد ببرج البرلس مغلقين وتم منع الصيد فيهما حرصا على حياة الصيادين».

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