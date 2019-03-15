شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة والقطاع الخاص: المشاركة في أكبر معرض عقارى بالعالم MIPIM 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفقت الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقطاع الخاص، ممثل في عدد من شركات التطوير العقارى، على أن المشاركة في معرض MIPIM 2019 العقارى، وهو أكبر معرض عقارى بالعالم، تعد مكسبا كبيرا.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: لا شك أن المشاركة في أكبر معرض عقارى بالعالم، بها مميزات كثيرة، أهمها عرض المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية حاليا، والترويج لها، والعمل كذلك على جذب المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في هذاالقطاع، الذي يتمتع بحيوية، ويحظى بالثقة. كما أن المشاركة من ناحية أخرى تعد فرصة للتعرف على تجارب الآخرين في هذا القطاع المهم، الذي تتقدم فيه التكنولوجيات، وطرق البناء الحديثة، ومن ثم نسعى للاستفادة من تجارب الآخرين، سواء في تخطيط المدن الجديدة، أو التصميمات المعمارية، وكذا طرق التنفيذ، خاصة التي تسهم في تخفيض التكلفة، وسرعة التنفيذ، وهذه سمة المشروعات التي تنفذ في مصر حاليا، وتكليف واضح من القيادة السياسية.

وأوضح أنه على الرغم من أنها المشاركة الأولى بجناح مصرى في المعرض، إلا أنها كانت مشاركة متميزة، بشهادة الرئيس التنفيذى للمعرض نفسه، وكثير من رواد الجناح المصرى، سواء من المستثمرين العقاريين، أو ممثلى الصناديق الاستثمارية، وغيرهم، وأهم ما ميز هذه المشاركة هو توحيد جهود الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، والقطاع الخاص، ممثل في أهم 8 شركات تطوير عقارى، للخروج بصورة مشرفة في المعرض، وهو ما تحقق، بفضل تكاتف جهود الجميع.

وأشار إلى أن رواد المعرض أبدوا إعجابهم بالمشروعات التي عرضتها الوزارة، كمشروع المنطقة المركزية للأعمال، والتى تضم منطقة الأبراج، وكذا مشروعى كابيتال بارك، وحى جاردن سيتى الجديدة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والحى اللاتينى بالعلمين الجديدة، والمشروعات التي عرضتها شركات النطوير العقارى المصرية.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن قطاع الاستثمار العقارى، والتشييد والبناء، في مصر بوجه عام، يعد هو قاطرة التنمية في مصر، إضافة إلى أنه القطاع الأكثر توليدا لفرص العمل، وبالتالى كان من الضرورى الخروج لمخاطبة الآخرين،وشرح ما يحدث من حركة تنمية في مصر، غير مسبوقة، بهدف جذب استثمارات جديدة في هذا القطاع، وكذا جذب مشترين للوحدات، في إطار خطط الحكومة لتصدير العقار، وتعظيم العائد من هذا القطاع، مشددا إلى أهمية المشاركة في هذه المؤتمرات والمعارض، التي يحضرها أكبر مسئولو قطاع الاستثمار العقارى على مستوى العالم.

وأشار المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي أحد أكبر المطورين العقاريين على مستوى العالم، إن لم تكن الأكبر، وهى تنفذ حاليا 14 مدينة جديدة، من مدن الجيل الرابع، تسعى من خلال ذلك إلى تحقيق خطط الدولة التنموية، وكذا توسعة الرقعة العمرانية، وبالتالى فالمشاركة في هذه المعارض العقارية الكبرى، لها عوائد كثيرة، ضمن صلب عمل هيئة المجتمعات العمرانية، وتسهم في اكتساب خبرات جديدة، حيث قمنا بجولة في أرجاء المعرض، واستعرضنا عددا من أهم المشروعات المطروحة، وهى المشروعات الأكبر، والأحدث على مستوى العالم، وتناقشنا مع مسئوليها في محاور التخطيط، والتصميم، والتنفيذ، وكذا التسويق، والإدارة.

وأكد المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للتطوير العقارى، أنه يحرص منذ سنوات عدة على حضور أهم المؤتمرات والمعارض العقارية العالمية، وعلى رأسها معرض MIPIM، الذي يعد أكبر معرض عقارى في العالم، معربا عن سعادته الشديدة لمشاركة الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، مع القطاع الخاص، في جناح واحد، موجها الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذي دعم المبادرة، وبدأ التنفيذ، حال توليه مسئولية وزارة الإسكان، وكذا للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الذي تابع التنفيذ، وقدم كل التيسيرات.

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وأشار إلى أن المشاركة في هذه المعارض فرصة ذهبية، ولها فوائد كبرى، ليس للقطاع العقارى، أو لوزارة الإسكان، فحسب، بل للدولة المصرية بوجه عام، فلا يتخيل أحد حجم الدعاية التي حدثت لمصر بهذه المشاركة، سواء من اللافتات التي غطت شوارع مدينة كان، أو اللفتة الطيبة التي نفذتها وزارة الإسكان، بالترويج للسياحة المصرية، وافتتاح المتحف الكبير، العام المقبل، وكذا توزيع نسخة باللغة الانجليزية، من قانون الاستثمار، على رواد الجناح المصرى.. كل هذه رسائل إيجابية عن مصر، من خلال هذا المعرض، فضلا عن الحوارات الصحفية والتليفزيونية، التىأجراها مسئولو الوزارة، أو الشركات العقارية المصرية.

وأوضح أن الدولة نفذت وعدها بدعم هذا القطاع، المهم جدا، خاصة في ملف المشاركة في المؤتمرات والمعارض الكبرى، وكانت صورتنا معا مشرفة، وهذه المشاركة خطوة وآلية مهمة من جهودنا معا لتصدير العقار المصرى، وهذا ملف مهم أيضا سيدر على الدولة المصرية عائدات كثيرة، وأثق في تحقيق ذلك بهذه الإرادة من القيادة السياسية، والدعم الحكومى غير المسبوق.

وشدد المهندس عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج، على أهمية حضور مصر لهذه المعارض، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي يحققها قطاع الاستثمار العقارى، وكذا جهود الدولة لتصدير العقار، كما أن المعرض يعد منصة مهمة للترويج لمشروعاتنا العقارية، من خلال اللقاءات المتعددة، مع ممثلى صناديق الاستثمار والبنوك وغيرهم، والشركة عرضت خلال المعرض عددا من مشروعاتها بالعلمين الجديدة والعاصمة الادارية والمنصورة الجديدة.

وأشار المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة البدر للاستثمار والاسواق التجارية، إلى أنه يحضر هذا المعرض منذ سنوات، فهو فرصة للقاء الكبار في صناعة الاستثمار العقارى، ومنصة مهمة لعرض المشروعات الكبرى، ولذا تمت الموافقة على الفور على المشاركة في الجناحالمصرى، الذي ظهر بصورة مشرفة، رغم أنها المشاركة الأولى، وكان موقعه في منطقة متميزة، وتم تنفيذ حملة دعاية جيدة له في مدينة كان.

وأوضح أنه تم عرض بعض مشروعات شركته، بمدينة الشيخ زايد، كما تجول في أنحاء المعرض، وحضر عددا من الندوات المهمة، ومنها ندوة قيمت المشروعات العقارية التي تنشأ في مصر حاليا، وأشادت نتائجها بما ينجز في هذا القطاع.

وأشار الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إلى أن الشركة شاركت في الجناح المصري، بمؤتمر ومعرض MIPIM الدولي في الفترة من 12– 15 مارس 2019 بمدينة كان الفرنسية، وتعكس مشاركة تطوير مصر في معرض MIPIM رؤية واستراتيجية الشركة لتصبح لاعبا إقليميا ودوليا في مجال التنمية العمرانية والتطوير العقارى خلال الـ 5 سنوات المقبلة، وتسعي الشركة لتحقيق ذلك ليس فقط بالتوسع باستثماراتها في الخارج عن طريق بيع الوحدات للاجانب، ولكن ايضاً باستقدام المستثمرين الأجانب للعمل داخل السوق المصرى، حيث تعمل الشركة على جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر في مشروعاتها الثلاثة الحالية من خلال فرص للاستثمار في الشق الفندقي الموجود في كل من مشروعيها المونت جلالة بالعين السخنة وفوكا باي بالساحل الشمالي، إلى جانب فرص الاستثمارات في النشاط التعليمي المتمثل في 3 مدارس دولية، وفروع لجامعات دولية من المستهدف إنشاؤها في مشروع بلومفيلدز بمستقبل سيتي في القاهرة الجديدة.

وتمثل هذه الملفات الإستثمارية فرصا حقيقية لصناديق الاستثمار والشركات الدولية الراغبة في الاستثمار في مصر، وقد قامت الشركة بعمل دراسات مبدئية لهذه الفرص الاستثمارية وعرضتهاعلي المستثمرين خلال الجلسات والاجتماعات التي اقيمت على هامش المعرض.

وقال المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك: تعتبر هذه المشاركة هي الأولى للشركة بمعرض MIPIM، والتي جاءت عن اقتناع ورغبة واستجابة لدعوة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمشاركة في جناح مصر، في هذا الحدث الكبير، وتأكيداً لدور الشركة في دعم مبادرة تصدير العقار، والتي تؤدي إلى وضع مصر على خارطة العقار العالمية، مضيفا: نحن سعداء بالمشاركة في هذا الحدث الكبير، والذي نراه كنقطة انطلاق لصناعة العقار بمصر، وتوسيعاً لقاعدة المستثمرين.

وأوضح أن للشركة عددا من المشروعات بالشيخ زايد و6 أكتوبر بغرب القاهرة، وعددا آخر من المشروعات بمدينة القاهرة الجديدة بشرق القاهرة، وكذا بالساحل الشمالي، وتم عرض جزء منها بالمعرض.