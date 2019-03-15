شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تنجح في فض إضراب 1200 مصري بإيطاليا.. والعمال: «أخذنا حقنا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو بإيطاليا نجح في فض إضراب عمال شركة (Grupo Faro) لإلحاق العمالة بالمنشآت التجارية والصناعية بجميع أنحاء إيطاليا، ومن أهم تلك المنشآت محلات (ZARA) الشهيرة، وتعتبر العمالة المصرية العمود الفقري لتلك الشركة، حيث يصل عددهم 1600 عامل منهم 80% مصريين، وحصلوا على مزايا برفع أجورهم وتعويضات لساعات العمل عن 5 سنوات سابقة.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه بالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو، عزت عمران، لتوضح أبعاد المشكلة وطلبات العمال، كشف عن أنها تكمن في قيام السلطات الإيطالية بالتفتيش على إدارة الشركة Grupo Faro، حيث اتضح لها أن وضع العمالة غير سليم من ناحية أجر ساعة العمل والدرجة الوظيفية، وأنه ينبغي تسوية وضعهم بأثر رجعي، مما دفع العمال بالإضراب على مستوى إيطاليا مطالبين بحقوقهم.

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وأضاف المستشار العمالي أنه بناء على توجيهات من وزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو، قام مكتب التمثيل العمالي باستدعاء صاحب الشركة ويدعي «روبرتو» وتم بحث المشكلة للتوصل لنقطة التقاء وحل وسط وتم عرض تسوية تتضمن رفع أجر ساعة العمل للقدامى من العاملين إلى 7.30 يورو بدلا من 6.5 يورو، وللجدد إلى 6.8 يورو بدلا من 6.5 يورو، ورفع الدرجة الوظيفية للعمال كل حسب أقدميته إلى الدرجة الرابعة.

فض إضراب 1200 مصري بإيطاليا

فض إضراب 1200 مصري بإيطاليا

فض إضراب 1200 مصري بإيطاليا

كما تم الاتفاق على حصول العامل على 3 ألاف يورو عن كل سنة شغل خلال الـ 5 سنوات الأخيرة كفرق ساعة العمل من 6.50 إلى 7.30 يورو بإجمالي 15 ألف يورو يتم دفعهم للعمال على ثلاث دفعات، بالإضافة إلى 1000 يورو عن كل سنة شغل بعد السنة الخامسة، وفض الإضراب والإبقاء على علاقة العمل وتحرير عقود جديدة.

وحرصا من مكتب التمثيل العمالي على حقوق العمال المصريين وعدم فقدهم لوظيفتهم والتي من الصعب الحصول على وظيفة في ظل الوضع الحالي في إيطاليا، تم عقد اجتماع برموز من العمالة من معظم المدن الإيطالية في مقر الشركة في مدينة المنزه وإبداء النصح والمشورة للعمالة وطرح ما التوصل إليه من اتفاق مع إدارة الشركة وأستجاب معظم العمال في معظم المدن الإيطالية وتم فض الإضراب، ورفع العمال لافتة: «أخذنا حقنا» في وجود المستشار العمالي وأعلنوا العودة للعمل.