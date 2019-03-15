شكرا لقرائتكم خبر عن مد التسجيل بعمومية الصحفيين للواحدة ظهرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، مد التسجيل في كشوف الحضور لاستكمال النصاب القانوني،لمدة ساعة، ليمتد حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وقال عبدالرحيم إن عدد المسددين للاشتراك من أعضاء الجمعية العمومية ولهم حق التصويت 8703 في جميع اللجان، ويستوجب النصاب القانوني للتسجيل ربع الأعضاء بعدد 2175، فيما سجل حتي 12 ظهرا 1134 من بينهم 1115 باللجنة العامة بالقاهرة و19 باللجنة الفرعية بالاسكندرية.