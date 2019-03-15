شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن سلامة: على الصحفيين اختيار نقيب قادر على تحمل أعباء المرحلة القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، إن الإقبال، اليوم الجمعة، على التسجيل بعمومية نقابة الصحفيين جيد حتى الآن، وأضاف:«أعتقد أن العمومية ستكتمل بعد صلاة الجمعة.

وأضاف سلامة، لـ«المصري اليوم»، أن «المهم اختيار زميل لمنصب النقيب يتحمل أعباء المرحلة القادمة، وقادر على استكمال ما بدأناه، مثل المستشفى وأرض أكتوبر والمهم المتابعة لهذه المشروعات»، متابعا: «وضعت كل إمكانياتي تحت تصرف النقيب والمجلس القادمين بشرط أن يكون لديهم الرغبة في ذلك».

وذكر النقيب: «عدم ترشحي وعملي حتى آخر يوم يعني أني أرغب في أن تسير الأمور بشكل جيد»، مضيفا: «أدعو النقيب والمجلس القادمين حتى نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض، فالنقيب والمجلس استلموا أرضا ممهدة لمشروع المستشفى، كما سأرسل لهم مشروع تعديلات قانون النقابة».