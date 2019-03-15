الإفتاء تدين حادث نيوزيلندا: "حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن قتل الركع السجود"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف مسجدين فى مدينة " كرايست تشيرش" فى نيوزيلندا، أثناء أداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل نحو 49 شخصا وإصابة آخرين.
وقالت الدار على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :"حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن قتل الركع السجود، اللهم اربط على قلوب ذويهم وتقبلهم عندك فى الشهداء.. خمسون شهيدًا قتلهم إرهابى خسيس أثناء صلاة الجمعة بنيوزيلندا"
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