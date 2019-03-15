​مد التسجيل في عمومية الصحفيين ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: أعلن جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، مد التسجيل في كشوف الحضور لاكتمال النصاب القانوني ساعة إضافية للساعة الواحدة ظهرا. وسجل 1134 صحفيًا في كشوف الجمعية حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا. وقال عبدالرحيم إن عدد المسددين للاشتراك من أعضاء الجمعية العمومية ولهم حق التصويت 8703 في جميع اللجان، ويستوجب النصاب القانوني للتسجيل ربع الأعضاء بعدد 2175، فيما سجل حتي 12 ظهرا 1134 من بينهم 1115 باللجنة العامة بالقاهرة و19 باللجنة الفرعية بالاسكندرية.

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