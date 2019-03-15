"العربية للتصنيع " تبحث مع شركة ألمانية إنشاء مصنع لانتاج الألواح الخشبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: أجرت الهيئة العربية للتصنيع مباحثات ناجحة مع شركة سيمبل كامب الألمانية لتوطين التكنولوجيا وإنشاء مصنع لإنتاج ألواح الخشب MDF والتخلص الآمن من مخلفات النخيل.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية الاستفادة من الخبرة الألمانية وخلق فرص حقيقة للاستثمار في العديد من المجالات الصناعية الحديثة؛مشيدا بتلك الخطوة الهامة لإنشاء مصنع لإنتاج ألواح الخشب MDF والتخلص الآمن من مخلفات النخيل وفقا لمعايير الجودة العالمية؛وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق الإستفادة القصوى من منتجات ومخلفات النخيل خاصة في ظل التوسعات المنتظرة في زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من شركة سيمبل كامب الألمانية إلى الهيئة العربية للتصنيع، لبحث التعاون ونقل الخبرات في مجال إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الخشب الفيبر بورد MDF من مخلفات النخيل بطاقة إنتاجية تبلغ 60ألف متر مكعب سنويا بمدينة الخارجة بالوادي الجديد.

ويأتي إنشاء هذا المصنع في إطار الخطة القومية الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات والمحافظة علي البيئة بالتعاون مع كل من وزارة البيئة ومحافظة الوادي الجديد.

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