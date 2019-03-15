صاحب فيديو التعدي على فتاة بعتلة حديدية لسرقتها في قبضة مباحث القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على مرتكب واقعة التعدي على فتاة ومحاولة سرقتها متعلقاتها بالإكراه بمدينة نصر.

رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن شروع مجهول في سرقة متعلقات فتاة والتعدي عليها بالضرب بـ "عتلة حديدية" محدثاً إصابتها وفر هارباً .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها طالبة، 21 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، مصابة بجرح قطعي بالرأس، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى "وائل.ن"، 32 سنة، لا يعمل، ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة "عتلة حديدية"، وكذلك سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على متعلقاتها إلا أنها استغاثت بالمارة فهرب خشية ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.