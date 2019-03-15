مصر | تحرير 4252 مخالفة مرورية بالجيزة أخر 24 ساعة

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 4252 مخالفة مرورية تنوعت في ضبط 1375 مخالفة انتظار خاطئ، 43 بدون قيادة، 115 بدون تسيير، 550 متنوع، 1774 نـمــوذج 125، 39 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 19 الصلاحية الفنية، 30 حجز توك توك، 27 عدم استخدام حزام الأمان، 23 حملة سرفيس، 108 التصالح الفوري، 30 ملصقات ومتعلقات، 26 زجاج فاميه، 100 تجاوز السرعة المقررة قانونا ( الرادار ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

6 أبريل.. أولى جلسات إخواني متهم في واقعة تزوير والاستيلاء على ممرات داخل مول شهير بالقاهرة الجديدة (صور)

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حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 6 أبريل المقبل جلسة شخص متهم فى واقعة تزوير والاستيلاء على ممرات داخل مول شهير بالقاهرة الجديدة، والتى حملت القضية رقم ٩٣٦ لسنة ٢٠١٩ القاهرة الجديدة.

وتبين قيام محمد ش. بالاستيلاء على الممرات داخل مول شهير حيث حولها الى برتشينات، ومن ثم قام بتأجيرها وبيعها كمحلات،كما استولى على الاسانسير الخاص بالمول.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم تورط فى واقائع مخالفات مالية وقانونية تم على اثرها حل الاتحاد بقرار من رئيس حي شرق مدينة نصر، وتم تشكيل اتخاد جديد والذي اكتشف مخالفات ماليه من خلال كشوف الحسابات وان هناك أموال كثيرة تم الاستيلاء عليها.

وأوضحت أن الامول التي تم الاستيلاء عليها تعود ملكيتها لملاك في المول وكذلك بنك مصر صاحب حصة 30% من المول، وتبين ان المتهم عقب إيقافه من اتحاد الملاك، دعى الى جمعية عمومية وهمية رغم ايقافه رسميا، وقام بتزوير محضر الجمعية العمومية بالتعاون مع 7 من موظفي احد البنوك وبعض أعوانه ونسب الى نفسه حصة 25-%؜ من المول والى بنك مصر 50%، علما بان حصته الاصلية لا تتجاوز ال 3%؜ والبنك 30%، وبناء على المحضر المزيف قام بتسوية المخالفات التي ارتكبها.