مصر | فحص 13 شخصا بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص 13 شخصا بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 75 كرسى، خلاطة، 5 استاند، 100 عرق خشب، 5 ميزان، 3 ترولي، 3 ثلاجة، 50 سيخ حديد، 15 ترابيزة، 4 اسطوانه غاز، 10 طقطوقة، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 3 بائع متجول، 5 خيال وجمال، 8 جزئي، 13 اشتباة، 11 غرامات، حكم جناية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط 1250 لعبة أطفال محظور تداولها داخل شركة غير مرخصة في أكتوبر

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داهم ضباط مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، شركة إستيراد وتصدير غير مرخصة، بمنطقة أكتوبر وضبط داخلها 1250 قطعة خزف محظور تداولها بالأسواق، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتوصلت تحريات اللواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، إلى قيام صاحب شركة استيراد وتصدير غير مرخصة بمنطقة أكتوبر، باستيراد رسالة اكواب ولعب أطفال مصنوعة من الخزف غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومهربة جمركيا، ومحظور تداولها بالأسواق، داخل الشركة خاصته.

وبجمع المعلومات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والتأكد من صحة ما ورد من معلومات تم إعداد قوة مكونة من ضباط وأفراد الإدارة، ومداهمة الشركة المشار إليها، وضبط داخلها 25 كرتونة، كل كرتونة تحتوي على 50 قطعة لعب اطفال وأكواب مصنوعة من الخزف، وبلغ إجمالي المضبوطات 1250 قطعة لعب اطفال وأكواب محظور تداولها ومهربة جمركيا، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.