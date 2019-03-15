أخبار مصر | مسيرة من 'الجمهورية' لسرادق انتخابات 'الصحفيين' للدعوة للمشاركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسيرة من 'الجمهورية' لسرادق انتخابات 'الصحفيين' للدعوة للمشاركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، بتوفير سيارات بخطوط سير على جميع الخطوط في القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، لتوصيل الزملاء من جميع الإصدارات التابعة للمؤسسة من منازلهم وحتى مكان التجمع في المؤسسة، لتحفيزهم على المشاركة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي تجري اليوم.

وانطلقت منذ قليل، المسيرة، في طريقها لنقابة الصحفيين، وسط هتافات داعية للمشاركة.

جاء هذا في ضوء المبادرة الوطنية التي أطلقها الكاتبان الصحفيان عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية وخالد السكران رئيس تحرير جريدة المساء تحت شعار "الخروج الكبير" لحث الزملاء على المشاركة القوية والفعالة في الانتخابات من أجل الحشد والظهور بشكل مشرف يليق بتاريخ المؤسسة العريقة.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين في العاشرة صباحًا، باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، تمهيدًا لإجراء انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب و٦ أعضاء.

وتعقد نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة 15 مارس، انتخابات التجديد النصفي لها، لانتخاب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، وذلك بحضور 25%+1.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدون بجداول المشتغلين بنقابة الصحفيين يبلغ ٩٢٥٦ زميلًا، وتكتمل غدًا بحضور ربع الأعضاء المشتغلين المسددين للاشتراكات، والبالغ عددهم ٢١٦٧ صحفيًا من أعضاء الجمعية، يتوزعون على ٣١ لجنة.

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ويبدأ اجتماع الجمعية العمومية اليوم، عقب الانتهاء من اكتمال النصاب بحضور الربع، لمناقشة جدول الأعمال واقتراحات الزملاء، وتلاوة القرارات والتوصيات.

وتعرض اللجنة المشرفة على الانتخابات، على الجمعية العمومية ما يقرب من عشرين مقترحًا مقدمين من مجلس نقابة الصحفيين والزملاء؛ ومن أهم تلك المقترحات إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين تتعلق بالتأديب والانتخابات والقيد.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين اليوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.