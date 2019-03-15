أخبار مصر | عبدالمحسن سلامة: على الصحفيين اختيار نقيب قادر على تحمل أعباء المرحلة القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالمحسن سلامة: على الصحفيين اختيار نقيب قادر على تحمل أعباء المرحلة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن الإقبال اليوم على التسجيل جيد حتى الآن، وأعتقد أن العمومية ستكتمل بعد صلاة الجمعة.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، على هامش التسجيل بكشوف الجمعية العمومية، أن المهم اختيار زميل لمنصب النقيب يتحمل أعباء المرحلة القادمة وقادر على استكمال ما بدأناه مثل المستشفى وأرض أكتوبر والمهم المتابعة لهذه المشروعات.

وتابع: "وضعت كل إمكانياتي تحت تصرف النقيب والمجلس القادمين بشرط أن يكون لديهم الرغبة في ذلك، عدم ترشحي وعملي حتى آخر يوم يعني أنني أرغب في أن تسير الأمور بشكل جيد".

واستكمل قائلًا: "أدعو النقيب والمجلس القادمين حتى نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض، فالنقيب والمجلس استلموا أرضا ممهدة لمشروع المستشفى، كما سأرسل لهم مشروع تعديلات قانون النقابة".

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وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين اليوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.